Gerard (80) ziek van ‘iets heel smerigs’ in AH-dubbelvla

Inmiddels is hij twee antibioticakuren verder, zegt Hennekes - ,,ik ben m'n hele leven niet zo vaak bij de dokter geweest’’ - en begin volgende maand wordt hij verder onderzocht.



,,Ik ben direct met het pak naar de winkel in Beekbergen gegaan. Die heeft het doorgespeeld naar het hoofdkantoor, met mijn gegevens erbij. Maar in anderhalve maand heeft dat vanuit het hoofdkantoor niks opgeleverd... Dat vind ik slecht, terwijl ze in de winkel wel heel erg hun best voor me deden. De eigenaar is van de week zelfs nog bij me thuis geweest.’’



Zijn klachten - ,,ik heb wisselend pijn, slik pijnstillers’’ - kunnen in principe ook door iets anders zijn veroorzaakt, beseft hij. ,,Maar het is wel heel toevallig dat het na het eten van die vla begon... Daarom zou ik zo graag willen weten wat ik precies heb gegeten.’’