Gevonden lichaam Paleis Soestdijk is vermiste Edwin Takens

Takens werd sinds 31 oktober vermist. Die dag vertrok hij van huis in zijn witte Renault Kangoo. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de chef-kok. Er werden meerdere malen grootschalige zoekacties opgezet, maar deze leverden niets op. Er is tijdens de zoekacties niet in de paleistuinen gezocht. Op 8 november staakte de politie de actieve zoektocht naar Takens. Er zijn nooit aanwijzingen geweest dat Takens door een misdrijf is verdwenen en ook bij het onderzoek op het terrein van Paleis Soestdijk vanmorgen trof de politie geen sporen aan die wijzen op een misdrijf.