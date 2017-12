Gewonden bij circus na val en klap van 'Wiel van de dood'

APELDOORN - Twee artiesten van het Wintercircus in Apeldoorn zijn vanavond gewond geraakt tijdens een act. De voorstelling in de tent aan de Voorwaarts is stilgelegd.

Het ongeluk gebeurde tijdens een act met een grote metalen stellage die met kabels in de lucht werd gehesen. Aan beide kanten van de stellage stond een artiest in een soort wiel.

Hechtingen

Eén van de artiesten in de stellage viel na een salto op zijn kin, vertelt bezoekster Naomi Venus. ,,Toen hij vervolgens in de piste werd geholpen door andere circusmedewerkers, kreeg één van hen de draaiende stellage hard tegen zich aan.’’ De medewerker raakte dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest. Een traumahelikopter werd nog opgeroepen, maar hoefde niet ter plaatse te komen.

Einde

De circusvoorstelling was direct na het ongeluk ten einde, bezoekers hebben de tent rustig verlaten. De resterende voorstellingen, donderdag, vrijdag en zaterdag, gaan door. Mogelijk met de bewuste act én zelfs met de artiest die bijna van het rad viel. ,,We gaan na een nacht slapen kijken of hij terug het rad op kan, en wil'', zegt spreekstalmeester Marc Boon namens de organisatie. ,,We minimaliseren zeker niet wat er is gebeurd, maar we maken het ook niet spectaculairder dan het is.’’

De verwondingen van de artiest en de zogenoemde piste-jongen op de grond - een Italiaan en een Roemeen - vielen zodanig mee dat beiden vanavond nog weer terug naar het circusterrein mochten. Boon verwoordt de opluchting: ,,De kersttijd is ons genadig.’’

Hoofd koel

Boon zag als spreekstalmeester van dichtbij wat er gebeurde. ,,Natuurlijk schrik je dan’’, vertelt de Belg. ,,Je bent geen machine, maar een mens. Maar je moet toch je hoofd koel houden en de voorstelling rustig afronden.'' Dat is naar het idee van Boon goed gelukt. Dat dubbele geldt ook voor de collega-artiesten. ,,Deze groep is al sinds oktober samen, toen ze in Corsica begonnen. Inmiddels is het een hechte groep; als een familie. Dus iedereen is wel even van zijn a propos en onder de indruk. Tegelijk zijn ze zo professioneel dat ze weten dat ook dit bij hun vak hoort en dat 'the show must go on'.’’

Voor bezoekster Naomi was het in ieder geval behoorlijk schrikken. ,,We gaan al jaren naar het Wintercircus, maar dit hadden we nog nooit meegemaakt. Gelukkig ging de spreekstalmeester er goed mee om. Hij gaf direct aan dat het er ernstiger uitzag dan het was.’’

Wiel van de dood

De bewuste stellage wordt in de aankondiging van het Wintercircus Apeldoorn het 'Wiel van de dood' (Wheel of Death) genoemd. De artiesten die de act uitvoeren worden op de website van het circus beschreven als: 'Zonder vrees, vrijmoedig, roekeloos, en zelfs een beetje gek…' en de gevaarlijke sprong op de buitenkant van het wiel 'bewijst de onredelijkheid van deze kunstenaars'.