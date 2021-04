Gluurgaatje verraadt forse holte: straat dreigt te verzakken

Het gat in de straat werd door een buurtbewoner ontdekt, die vervolgens de gemeente waarschuwde. Die schakelde de brandweer in, maar die kon verder niet veel ondernemen, behalve dan te constateren dat het wel om een vrij diep gat ging. Daarop is de straat afgezet door de gemeente, die nu gaat onderzoeken wat de juiste aanpak van het probleem is.



Buurtbewoners vermoeden dat de verzakking is veroorzaakt door het intensieve vrachtverkeer dat de laatste tijd juist door hun straat gaat vanwege renovatiewerkzaamheden in de wijk.