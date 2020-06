Goedlachse Máxima duikt op bij technisch bedrijf in Apeldoorn: ‘Iedereen stond te glunderen’

En dat betekent dat het maken van foto’s en filmpjes voor veel Hamer-werknemers even belangrijker is dan de dagelijkse werkzaamheden.



Directeur Fons Jans ziet het met een glimlach aan. Hij heeft het vandaag al een paar keer verteld en zegt het nu ook tegen de verslaggever. ,,Geld is niet altijd het belangrijkste.’’



Wat het dan wel is? ,,Dat zijn onze mensen. We kunnen aan materiaal van alles kopen, maar onze werknemers zijn het echte kapitaal van het bedrijf. Dan is het geweldig om te zien hoe trots ze zijn dat de koningin juist bij ons komt kijken.’’