Gorilla bij Apenheul tegelijk met verzorgster zwanger. Baas Bao Bao heeft ‘kunstje’ eindelijk door

Het Apeldoornse dierenpark is buitengewoon in zijn nopjes met dat nieuws. De verwachting is dat de 18-jarige Gyasi begin volgend jaar bevalt. Zo luidt Apenheul dan zijn jubileumjaar in. Het park bestaat sinds 1971.



Bao Bao kwam twee jaar geleden als vrijgezelle man vanuit Taipei Zoo in Taiwan naar Apeldoorn om leider van de groep te worden en voor nageslacht te zorgen. Dat zou een goede aanvulling zijn voor het internationale fokprogramma, waar zijn genen nog niet in zijn vertegenwoordigd, stelt Apenheul.