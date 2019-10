Groen licht verbreding A1 Apeldoorn-Azelo

Met de einduitspraak is voor Rijkswaterstaat de weg vrijgemaakt om de A1 te verbreden naar twee keer vier rijstroken. Tegenstanders, waaronder Belangenvereniging Bathmen, Algemeen Belang Wilp Achterhoek en Belang Zuidermaten Bullenaarshoek(BZB), vinden het een slecht plan. Onder meer omdat Rijkswaterstaat veel hoogopgaand groen langs de snelweg wil kappen zodat de automobilist zicht heeft op het mooie parkachtige landschap tussen Apeldoorn en Azelo. De tegenstanders menen dat zij als bewoners meer recht hebben op het niet hebben van zicht op de snelweg als de passerende automobilist recht op zicht op hun woningen, tuinen en landerijen. Maar de Raad van State veegt die bezwaren van de omwonenden toch terzijde. Het al dan niet weghalen van beplanting is niet in het tracébesluit geregeld, aldus de Raad.​

Verkeerslawaai​

Verder wijst het hoogste bestuursrechtcollege de kritiek van tegenstanders van de hand dat er teveel herrie van de bredere snelweg zal komen. Rijkswaterstaat zou voldoende maatregelen nemen om te voorkomen dat omwonenden last krijgen van een onaanvaardbare toename van het verkeerslawaai.



In ieder geval is niet aangetoond dat de herrie bij sommige woningen de landelijke normen zal overschrijden. Bovendien wijst de Raad het verzoek van enkele bezwaarmakers af om de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur te verlagen.



Hoewel zij in deze procedure niet hun zin krijgen, is de kans groot dat de maximumsnelheid vanwege het stikstofprobleem en de PAS(Programmatische Aanpak Stikstof)-uitspraak van dezelfde Raad van State van afgelopen mei uiteindelijk toch nog naar beneden wordt bijgesteld. Maar dat is ook nog niet zeker.