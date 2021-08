Groot alarm in buurt na beschieting van fietser, slachtoffer gewond aan arm

updateEen man op een fiets is vanmiddag lichtgewond geraakt bij een schietincident in Apeldoorn. Hij reed de Henriëtte van Eyklaan in vanuit de Zutphensestraat, toen hij op zijn fiets geraakt werd door vermoedelijk een kogel uit een luchtdrukpistool.