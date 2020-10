Groot gaslek gedicht, winkelcentrum in Apeldoorn weer toegankelijk

Al na anderhalf uur, rond half vijf, meldde het Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland dat het lek is gedicht door medewerkers van netbeheerder Liander. Kort daarna is het gebied weer vrijgegeven.



Een ruime omgeving rond het lek werd afgezet door de hulpdiensten. Volgens woordvoerder René van der Neut van de veiligheidsregio is dat een standaardprocedure. Van explosiegevaar, zoals het aanvankelijke bericht luidde, is volgens de woordvoerder geen sprake geweest.



Ook zijn er geen gebouwen ontruimd. Bewoners van een tegenover het winkelcentrum gelegen appartementencomplex kregen de wel opdracht binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.



Straten en parkeerplaatsen in de omgeving werden afgezet. Een handjevol mensen kon daardoor niet meer bij de eigen auto. Zoals een inwoonster van Hummelo, die niet met name genoemd wil worden.



,,Toen ik mijn auto parkeerde rook ik de gaslucht al heel sterk. Ik dacht nog: zal ik em toch maar ergens anders neerzetten, maar ik moest opschieten dus wilde alleen snel iets kopen. En nu staat ie daar naast de brandweerwagens.” De vrouw doodde de tijd met een bakje koffie bij familieleden.