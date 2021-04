Grote brand in Apeldoorn: rookwolken over centrum, brandweer breekt dak van pand open

Er zijn meerdere ambulances ter plaatse omdat er mogelijk nog een persoon in het centrum aanwezig is. De brandweer is opgeschaald naar twee blusvoertuigen en bestrijdt de brand van binnenuit.



Ook wordt gezocht naar eventueel aanwezig zijnde bewoners. Een hoogwerker is ingeschakeld om te helpen bij het blussen van de brand.



Voor het pand staat een zwaar beschadigde auto, waarvan de voorruit compleet weg is. De brand woedt nog steeds hevig onder het dak en daarom breekt de brandweer het dak open om beter te kunnen blussen.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend.