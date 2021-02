Grote gaten in asfalt op snelweg A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort, verkeer moet omrijden

Oorzaak zijn grote gaten in het wegdek. Dat gebeurt soms bij vorst als op een weg zout is gestrooid. Weginspecteur Peter laat er foto's van zien op sociale media.



De gaten moeten met spoed worden gerepareerd. Rijkswaterstaat laat verkeer in de buurt van Barneveld daarom omrijden. Mondjesmaat kunnen er nog wel weggebruikers langs, maar die moeten rekening houden met een flink verlaagde maximum snelheid, van 50 kilometer per uur.