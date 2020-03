Hardloper gespot in afgesloten Wilp: zo worden de grenzen bewaakt tijdens de ruiming van de V1

Ben je lekker rustig aan het hardlopen, heb je ineens de politie op de hielen. Het overkwam vanochtend een hardloper in Wilp. In alle vroegte werd de fanatiekeling gespot door een militair met een op afstand bestuurbaar vliegtuig met warmtebeeldcamera.



De hele dag hangt zo'n vliegtuig boven Wilp. Militairen controleren ermee of er geen mensen in het gebied om de oorlogsbom V1 aanwezig zijn.



,,Hoe die het gebied binnen is gekomen is voor mij een raadsel. Gelukkig hebben we hem gespot met het vliegtuig’’, zegt de piloot die namens defensie het vliegtuigje bestuurt en de hardloper aantrof. In de uiterwaarden heeft hij het vliegtuig net laten landen.



Een collega met een tweede vliegtuig wisselt hem af, zodat hij even kan rusten. ,,Als ik iemand spot dan geef ik dat door aan het commandocentrum en zij sturen er dan iemand achteraan.’’