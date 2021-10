Heftig ongeval op A50 bij Epe: man ondergaat amputatie voordat hij uit auto gehaald kan worden

Volgens agenten lijkt het erop dat de bestuurder vannacht met hoge snelheid rechtdoor is gereden waar de snelweg bij Epe op- en afritten kent. De sporen in het gras wijzen daarop, net als de heftige crash. De auto van de man kwam terecht tussen de bomen die de op- en afritten van elkaar scheiden.

Ratels

De traumaheli landde vlakbij met gespecialiseerd medisch personeel aan boord. Daardoor kon nog ter plekke een amputatie worden uitgevoerd. Pas daarna kon de zwaargewonde man uit de auto worden gehaald en naar het ziekenhuis worden gebracht. De arts van de traumaheli reed mee in de ambulance naar het ziekenhuis in - voor zover bekend - Zwolle.

Agenten zagen in de auto een cilinder met lachgas liggen. Of er een verband is met het ongeval, is niet bekend. Dat wordt nog onderzocht.