Heftruck valt op bedrijfsleider van kringloopwinkel in Nunspeet

Arbeidsinspectie

De man die onder de heftruck terecht kwam, is naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance. Waardoor de heftruck is gevallen, is nog niet bekend. De politie geeft aan dat de afwikkeling van het incident is overgenomen door de Arbeidsinspectie.

Bedrijfsleider

Vrijwilliger A. van Asselt van de kringloopwinkel, geeft aan dat het de bedrijfsleider was die onder de heftruck terechtkwam.



Van Asselt: ,,Het gebeurde rond 09.15 uur, kort voor opening. We gaan om 09.30 uur open. Er waren gelukkig dus weinig mensen bij. Onze bedrijfsleider was bezig om in de distributiehal iets op een hoger gelegen stellage te zetten, toen de heftruck omviel. Hij kwam er met zijn been klem onder te zitten.’’



Volgens de vrijwilliger bestuurde de bedrijfsleider een heftruck ‘waar je achteraan moet lopen’. ,,Met een soort afstandsbediening. En toen hij erachteraan liep, viel de heftruck om en kwam hij er met zijn been onder te zitten.’’