Helikopter Defensie vliegt ónder hoogspanningskabels door in Oosterwolde: ‘Levensgevaarlijk’

In Oosterwolde waren op 18 juni vier hoogspanningsmasten na noodweer omgevallen. ,,Ik was donderdag toevallig namens TenneT aanwezig. Medewerkers van onze aannemer Qirion hadden een start gemaakt met een nieuwe noodverbinding en we hadden tien mensen in de mast zitten toen de Defensiehelikopter onder de lijnen door vloog.



Echt levensgevaarlijk, want door de turbulentie die de helikopter met zich mee bracht gingen de lijnen trillen waardoor onze medewerkers een schok hadden kunnen krijgen en uit de mast hadden kunnen vallen.”

‘Ze zijn enorm geschrokken’

Op de video is goed te horen dat de medewerkers schrikken: ,,Ik vind het niet normaal dat ze dit doen, zeker als wij hier aan het werk zijn”, roept één van de medewerkers. Direct na het incident verliet het tiental de hoogspanningsmast.



Van Gorp: ,,Ze zijn enorm geschrokken. Het zijn nuchtere mannen en vrouwen, anders ga je niet op hoogte werken. Het is heel spannend wat ze doen, letterlijk én figuurlijk.”



Door Qirion werden direct de werkzaamheden stilgelegd. ,,De aannemer zei terecht dat hij niet zijn medewerkers de mast in ging sturen als er geen garantie kwam vanuit Defensie dat er die dag niet meer gevlogen werd.”

Volledig scherm De helikopter vloog onder de hoogspanningskabels door. © Qirion/TenneT

Bewijs

Volgens de woordvoerder gaan er berichten rond op internet van Defensiemedewerkers die aangeven dat het filmpje niet donderdag is geschoten. ,,Gelukkig staat de datum en de tijd in beeld, zodat we bewijs hebben. Het is goed te zien hoe de Defensiehelikopter onder de kabels door vliegt en hoe dichtbij het is.”

Sinds het incident van donderdag zijn er gesprekken geweest tussen de directie van TenneT en de directie van Defensie. ,,We snappen Defensie wel, de piloten moeten vlieguren maken, maar dit is echt heel gevaarlijk. Als je één lijn raakt, kan je verbinding wegvallen, maar je kunt door een kabel te raken ook lijnen lostrekken die op woningen kunnen vallen. Als er een mast omvalt is de schade en het gevaar ook niet te overzien. Er had van alles kunnen gebeuren.”

Quote De veiligheid van onze medewer­kers was echt in het geding Eefje van Gorp, Netbeheerder TenneT

Eerder had TenneT Defensie al aangeboden om op elk Defensieterrein een oefenhoogspanningskabel te plaatsen. ,,Op deze manier kunnen helikopterpiloten veilig oefenen. We willen Defensie echt aan alle kanten faciliteren op dit gebied. In Bommelerwaard is het al een keer gebeurd dat een hoofdspanningskabel was geraakt door een helikopter en dat heeft tot een gigantische storing geleid. Nu was de veiligheid van onze medewerkers echt in het geding.”

Ze hoopt dat Defensie de handreiking van de netbeheerder aanneemt voor het plaatsen van oefenmasten. ,,Wij gaan niet over het gebruik van het luchtruim in Nederland. We kunnen niet honderd procent afdwingen dat de helikopters niet meer onder de hoogspanningskabels door vliegen, maar we doen er alles aan dat dit niet meer gebeurt.”

Regulier trainingsprogramma voor helikoptercommando Een woordvoerder van Defensie meldt dat er vorige week een regulier trainingsprogramma met helikopters van het Defensie Helikopter Commando plaatsvond. Daarbij heeft een Cougar transporthelikopter volgens een vastgelegde procedure een passage onder hoogspanningskabels uitgevoerd. ,,We trainen dit met onze bemanningen omdat we dit zowel in Nederland als in missiegebied goed en veilig moeten kunnen uitvoeren. We voeren onze taken vanuit de lucht op grotere, maar ook op lagere hoogte uit. Daarbij volgen we vaste procedures. We willen dat helikopterbemanningen deze methode veilig kunnen uitvoeren.” De bemanning heeft zich bij een veilige uitvoering gefocust op de delen van de masten en bekabeling/draden die gepasseerd moesten worden volgens de woordvoerder. ,,TenneT bevestigt dat er geen gevaarlijke situatie is ontstaan. Maar wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat deze situatie onwenselijk is en beangstigend voor de mensen die verderop werkzaamheden en onderhoud aan het uitvoeren waren.” Afgelopen week is er contact geweest met TenneT. ,,De betreffende werkzaamheden waren voorafgaand aan dit contact niet bij ons bekend, maar juist door deze informatie en het effect ervan met elkaar te delen, kunnen we ook in onze vliegoperaties en trainingen rekening houden met de onderhoudswerkzaamheden van TenneT. We vinden het belangrijk om op zeer korte termijn het gesprek met TenneT te vervolgen en afspraken te maken, om samen dit soort situaties te voorkomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.