HEMA-franchisers dolblij met Boekhoorn, conflict van tafel

Dat melden de ondernemers, verenigd in de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB Hema), donderdag in een persverklaring.

,,Wij waren bij dat gehele proces zeer intensief betrokken,” aldus Paul Loeff, voorzitter van de VAB en eigenaar van zes HEMA-winkels in onder meer Harderwijk. ,,Deze succesvolle uitkomst is geweldig nieuws voor alle betrokkenen. De geschilpunten uit het verleden zijn zeer constructief besproken en opgelost. De rechtszaken en opzeggingen zijn van tafel. Over de e-commerce kosten zijn nieuwe afspraken gemaakt.”

Past perfect

,,We gaan vanaf vandaag samen al onze energie richten op het geweldige merk HEMA, dat willen we laten groeien als nooit tevoren. Wij gaan zeker weer een grote bijdrage leveren,” aldus Paul Loeff.



Hij steekt de loftrompet over Boekhoorn: ,,Marcel Boekhoorn is een echte Nederlandse ondernemer. Dat spreekt ons enorm aan en het past ook perfect bij dit Nederlandse bedrijf. Marcel erkent de cruciale rol van de franchisenemers als één van de pijlers onder het HEMA merk. Dat geeft ons het volste vertrouwen dat we met HEMA een geweldige toekomst tegemoet gaan.”