Henk-Jan en Randy hielpen na heftig ongeluk in Loenen waar anderen toeterden en filmden: ‘Ongelooflijk!’

VideoDinsdagavond, aan Kanaal Zuid in Loenen. Een vrouw loopt in shock over de weg. Een man zit zwaargewond klem in zijn gecrashte auto. Vrachtwagenchauffeur Randy Schilders is op dat moment aan het lossen bij het nabijgelegen Star Twin Motors van Henk-Jan Wolff.