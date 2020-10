Het betaald voetbal moet ook stilgelegd worden

Jouw meningNEC kampt met een corona-uitbraak. Verschillende spelers van de Nijmeegse voetbalclub zijn besmet met het virus. In de eerste divisie was eerder NAC Breda al getroffen door een flinke corona-uitbraak en in de eredivisie zijn onder meer verschillende spelers van AZ en PSV besmet (geweest). Toch gaan de competities gewoon door.