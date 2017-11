Het blijft mogelijk niet bij roadblocks rond Serious Request in Apeldoorn

Serious Request is een groot radio- en televisie-evenement, dat in december plaats heeft op het Marktplein. Daar staat dan het zogenoemde Glazen Huis van radiozender 3FM.

Blokkades

Apeldoorn had zelf al in het veiligheidsplan een aantal maatregelen opgenomen om de veiligheid te waarborgen. Een daarvan is het plaatsen van zware elementen op de toegangswegen naar het Marktplein. Dat moet voorkomen dat mensen met een motorvoertuig bij het publiek op het plein kunnen komen. Dat heeft uiteraard te maken met de aanslagen die de laatste jaren in Europa zijn gepleegd.



Apeldoorn heeft het CTER om advies gevraagd over de veiligheidsaspecten van het evenement. De inhoud van dat advies wordt niet bekendgemaakt, maar duidelijk is wel dat het CTER meer maatregelen suggereert. Die gaan verder dan de genoemde 'inrij-beperkende maatregelen', bevestigt gemeentewoordvoerder Toon Schuiling.



Burgemeester John Berends, politie en openbaar ministerie gaan nu afwegen welke maatregelen uitgevoerd moeten worden.