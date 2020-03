Het gaat beginnen: deze bom zet vandaag een dorp op z’n kop en zorgt voor chaos op de weg

VideoBijna duizend inwoners van Wilp mogen vandaag hun huis niet in. De snelweg A1 is de hele dag afgesloten, net als de IJssel en het luchtruim tot 1600 meter hoogte. Wilp en omgeving is in de ban van een vliegtuigbom.

Vandaag maken bomexperts een V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk naast de snelweg.



De V1 werd onlangs ontdekt bij werkzaamheden voor de verbreding van de snelweg. De V1, in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers afgevuurd, ligt enkele meters onder de grond in een weiland. Het gevaarte is acht meter lang en bevat 935 kilo springstof.

Vanochtend vroeg moesten 950 inwoners van Wilp hun huis uit zijn. De V1 is gevonden op Deventer grondgebied, maar de gevolgen treffen vooral Wilp, waar de bom dichtbij ligt.



Veiligheid staat namelijk voorop voor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). In een straal van 1400 meter om de bom heen zijn alle huizen ontruimd, 427 in totaal. Voor 19.00 uur mogen de Wilpenaren hun huis niet meer in.

Afstand bestuurbaar vliegtuig

Met een op afstand bestuurbaar vliegtuig met warmtebeeldcamera controleert defensie vandaag of er geen mensen in het gebied aanwezig zijn. De toegangswegen worden gecontroleerd door politie en de mobiele eenheid (ME).



De bomexperts proberen zo snel mogelijk de drie nog aanwezige ontstekers in de bom te verwijderen. ,,Het gevaarlijkste onderdeel van de operatie’’, zegt woordvoerder Maarten-Jan Stuurman.



De springlading wordt vervolgens in stukken ‘gezaagd’. Deze lading wordt later deze week op een geheime plek tot ontploffen gebracht.