Het gaat hozen en donderen in de regio, maar waar? ‘Sommige delen krijgen de volle laag’

Afgelopen nacht heeft de omgeving Eindhoven het zwaar te verduren gehad, door buien die vanuit Frankrijk ons land binnentrokken.



Ook Flevoland, Gelderland en Overijssel krijgen later vanmiddag en vanavond mogelijk te maken met windstoten tot 100 kilometer per uur, hevige regenbuien, onweer en mogelijk forse hagel. Die buien ontstaan boven ons land.



,,Dat kunnen echte joekels zijn’’, zegt Woei. ,,Het is nu erg lastig om te voorspellen waar de zwaarste buien zullen zijn.’’ Want omdat de atmosfeer zeer onstabiel van opbouw is, zullen de buien zeer snel ontstaan. Woei: ,,Ik kan nu niet duiden waar het in Flevoland, Gelderland en Overijssel het hevigst zal zijn, maar bepaalde delen zullen de volle laag krijgen.’’



De ANWB drukt verkeersdeelnemers op het hart hun rijstijl aan te passen. Weerinstituut KNMI gaf een weeralarm af. De foto bij dit artikel laat het weerbeeld zien van de komende 24 uur, op de buienradar van Weerplaza.