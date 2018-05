Het gaat vrijdag vriezen, en daarna wordt het 25 graden

De grijze dagen maken geleidelijk aan plaats voor zonniger weer. Deze woensdag blijft het grotendeels droog, met een temperatuur rond een graad of 17.

Donderdag en vrijdag wordt het steeds zonniger, maar in de nacht van donderdag op vrijdag gaat het eerst nog vriezen. Volgens de meteorologen van Weerplaza kan kwik lokaal tot wel 3 graden onder nul zakken. De kans is groot dat vrijdag eerst de autoruiten gekrabd moeten worden.

Die grote temperatuurverschillen zijn vrij normaal in mei, legt Weerplaza uit. Gemiddeld kent mei elk jaar wel een paar nachten vrieskou. Maar daar merk je de komende dagen overdag niet veel meer van.

Bevrijdingsdag

Vanaf zaterdag stijgt het kwik tot boven de 20 graden. Weerplaza verwacht dat het op Bevrijdingsdag 20 graden wordt in de regio. Volgens kenners is dat de ideale festivaltemperatuur.