Het is begonnen: deze bom zet vandaag een dorp op z’n kop en zorgt voor chaos op de weg

Met een op afstand bestuurbaar vliegtuig met warmtebeeldcamera controleert defensie vandaag of er geen mensen in het gebied aanwezig zijn. De toegangswegen worden gecontroleerd door politie en de mobiele eenheid (ME).



De bomexperts proberen zo snel mogelijk de drie nog aanwezige ontstekers in de bom te verwijderen. ,,Het gevaarlijkste onderdeel van de operatie’’, zegt woordvoerder Maarten-Jan Stuurman.



De springlading wordt vervolgens in stukken ‘gezaagd’. Deze lading wordt later deze week op een geheime plek tot ontploffen gebracht.