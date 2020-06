Het is tijd voor wolfvrije gebieden in Gelderland

Jouw meningGebieden als de Achterhoek en Rivierenland moeten aangewezen kunnen worden als ‘wolfvrij gebied’, meent het CDA. In zo’n gebied kan een wolf dan verjaagd worden. Iets dat nu niet mag omdat het dier beschermd is. De discussie over wolven is opgelaaid doordat wolven zich in Nederland hebben gevestigd en met regelmaat schapen doodbijten.