Het Maas-Waalkanaal: Een oude dame met toekomst

'Kanaal blijft belangrijk'

Dat het Maas-Waalkanaal van groot economisch belang is, werd pijnlijk zichtbaar toen een Slowaakse schipper op 29 december vorig jaar de stuw bij Grave ramde. De stuw brak af, waardoor de Maas tussen Grave en het zuidelijker gelegen Sambeek leegliep. Omdat het Maas-Waalkanaal direct met de Maas is verbonden, liep ook dit kanaal leeg. Scheepvaart was niet meer mogelijk, de binnenvaartschepen moesten omvaren. De kapotte sluis kostte de sector dagelijks 300.000 euro, was de schatting van binnenvaartorganisaties.



Vrijdag was het precies 90 jaar geleden dat het kanaal werd geopend. Inmiddels passeren dagelijks gemiddeld zo'n 120 schepen het Maas-Waalkanaal. Daarvan zijn zo'n 25 schepen van de containerterminal BCTN, hier werken 45 mensen. De containerterminal koos in 1987 voor Nijmegen vanwege de gunstige ligging aan de Waal én naast het Maas-Waalkanaal. Het was daarmee één van de eerste spelers op het gebied van internationaal containertransport. ,,Door dit kanaal hebben we een efficiënte verbinding met onze containerterminals in Venray en Roermond én een aansluiting met zeehaven Rotterdam’’, zegt Joop Mijland van de Nijmeegse containerterminal.