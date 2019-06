Hoe de dood van Ronald in Afghanistan het leven van zijn ouders veranderde

Met dochter Miranda aan hun zijde vertellen ze hoe alles die dag veranderde.



,,Er is een leven voor die tijd, en een leven na die tijd.’’ En hoe ze naar Afghanistan afreisden om, in het grootste geheim, de laatste voetsporen van hun omgekomen zoon te zoeken.



Hans Groen (66) zegt het meteen eerlijk: hij heeft er wakker van gelegen dat er een journalist op bezoek komt. Want na elf en een half jaar zit het nog altijd diep. Het verlies van hun zoon uiteraard, maar ook hun houding tegenover de media.



Op de zaterdag in 2007 dat ze het onheilspellende bericht kregen, vluchtte de familie noodgedwongen haar huis uit, omdat ze hoorden dat Hart van Nederland en de Telegraaf door Epe liepen. ,,Het voelde alsof ze op jacht waren naar ons.’’



,,In het pikkedonker zijn we gewoon maar gaan lopen’’, vertelt Wilma (60).