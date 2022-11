Hoe intocht van Sint in Staphorst ontaardde in een volksopstand

De komst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) naar Staphorst heeft zaterdag geleid tot een volksopstand. Honderden inwoners van het dorp kwamen in actie met maar een doel: geen enkele demonstrant komt het dorp in en de intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten moet zonder protesten verlopen. Dit is wat er gebeurde.