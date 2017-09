Hoe zit dat met de luchtverontreiniging in Gelderland?

De luchtkwaliteit in Gelderland is de laatste jaren verbeterd, maar de gevolgen van luchtvervuiling zijn nog steeds enorm. Zo blijkt uit een rapport van de Gelderse GGD’s. Gemiddeld gaat een inwoner van Gelderland ongeveer 370 dagen eerder dood door de vervuilde lucht. Nijmegen is het meest vervuild. Hier is het 420 dagen. Vijf vragen en antwoorden.

Is het echt zo slecht gesteld met de luchtkwaliteit?

Relatief gezien valt het nog mee. Uit metingen blijkt dat het aantal schadelijke stoffen in de lucht juist afneemt. Dit onderzoek laat wel zien dat de gevolgen van de luchtverontreiniging nog steeds gigantisch zijn. De kosten door ziekte en vroegtijdig overlijden worden geschat op meer dan 1 miljard euro.

In Nijmegen ga je 420 dagen eerder dood. Hoe weten ze dat?

Het gaat hier om een berekening. Het is dus niet zo dat een inwoner van Nijmegen sowieso eerder dood gaat dan een inwoner van bijvoorbeeld De Achterhoek. Wel geeft het aan dat hoe dichter je bij drukke wegen woont of bij bijvoorbeeld een fabriek of veehouderij die schadelijke stoffen uitstoot, des te meer lijd je gezondheid van de luchtvervuiling. Dat verschilt zelfs binnen een stad. Het heeft dus geen zin om vanuit een rustige wijk in Nijmegen te verhuizen naar een huis aan een drukke weg in een andere plaats

Doen we dan wel genoeg tegen de luchtvervuiling?

De GGD concludeert dat er al veel gedaan is, maar dat dit dus nog niet voldoende is. De GGD heeft bewust de gezondheidsschade door laten rekenen naar een concreet geldbedrag. Volgens de GGD blijkt hier uit dat het relatief veel goedkoper is om maatregelen te nemen tegen luchtvervuiling dan om niks te doen.

Wat kan er nog gedaan worden tegen de luchtvervuiling?

Van alles. De gedeputeerde van Gelderland oppert bijvoorbeeld om geen 130 kilometer meer te rijden op de snelweg. In Nijmegen wordt nagedacht over milieuzones zodat bijvoorbeeld vervuilende auto’s en vrachtwagens niet meer het centrum in mogen. De GGD adviseert om bij nieuwbouw ook goed te kijken naar de luchtkwaliteit. Een school of zorgcentrum zou bijvoorbeeld altijd minimaal 50 meter van een drukke weg af moeten liggen.

En als we dat allemaal doen dan komt het goed?