Honderden kaartkopers Apeldoorn in Concert kunnen fluiten naar hun geld, organisator failliet: ‘Spijtig’

Apeldoorn in Concert had een groots muziekfeest moeten worden in Omnisport. Zo‘n 6000 kaartkopers, verdeeld over twee avonden in april, verheugden zich al op meezingen met bijvoorbeeld Snollebollekes en Mart Hoogkamer. De klanken van ‘Van Links naar rechts’ en ‘Zwemmen in Bacardi Lemon’ waren echter nooit te horen in de topsporthal: het evenement door organisator Wissink werd afgelast.