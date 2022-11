Houtkachels zaaien verdeeldheid op chaletpark: ‘We willen dit gedoe niet’

,,Dit is een van de best verzorgde parken in de hele omgeving, iedereen woont hier met veel plezier. We willen dit gedoe niet’’, zegt Jaap Platje als hij de verslaggever bij de slagboom welkom heet. Jaap en zijn vrouw Anneke, die hun hoofdverblijf in Zwolle hebben, zijn vaak in hun knusse huisje met uitzicht op de grote visvijver.