Huis dichtgetimmerd na vondst drugs en wapens

Behalve de drugs vond de politie voorwerpen die wijzen op handel in verdovende middelen. ,,Er kleeft bloed aan drugs. Waar drugshandel is, vinden wij vrijwel altijd ook dodelijke wapens. In onze woonwijken nota bene, daar waar onze kinderen opgroeien’’, meent burgemeester Marcouch.

Vondst van drugs

Het is niet voor het eerst dat Marcouch een woning sluit vanwege de vondst van drugs. Hij wijst erop dat de veiligheid in de Arnhemse wijken hoog op zijn agenda staat. Vorige maand sloot Marcouch een woning aan Schimmelpenninckstraat, eveneens na de vondst van drugs. De politie had eerder een inval in deze woning in het Het Broek gedaan vanwege overlastklachten en de verdenking dat er werd gedeald.