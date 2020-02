Ik heb liever dat het KNMI een keer te veel waarschuwt voor een storm dan een keer te weinig

Jouw meningDe storm Ciara trok de afgelopen dagen over Nederland. De schade en overlast vielen, althans in het oosten van het land, erg mee. Dat kwam onder meer doordat het KNMI al vroeg in de gaten kreeg dat er zeer harde windstoten met Ciara gepaard zouden gaan en voortijdig en veelvuldig waarschuwingen de wereld inslingerde. Eerder oogste de meteorologische dienst nog wel eens hoon als het smeet met code oranje of rood.