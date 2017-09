In 1,5 jaar ruim 650 autobranden in de regio, de kosten zijn enorm

Vannacht was het nog raak in Culemborg en Arnhem. In Culemborg ligt het aantal autobranden al ruim boven de vijftig, sinds april vorig jaar in die stad een hausse aan aangestoken autobranden begon. In Arnhem staat de teller dit jaar al op meer dan twintig.

Vorig jaar werden in het verspreidingsgebied van de Gelderlander ongeveer 420 auto's door brand getroffen, dit jaar tot eind augustus 230. In 2015 ging het nog om 310 voertuigen. Dat blijkt uit cijfers van de website Alarmeringen.nl die een database beheert van alle P2000-meldingen, het alarmeringssysteem van alle hulpdiensten. In slechts enkele gevallen gaat het om auto's die door een ongeval of defect in brand vlogen.

Kosten

De maatschappelijke kosten van al die branden lopen in de vele miljoenen euro's. Alleen al de dagwaarde van de afgebrande auto's bij elkaar bedraagt volgens een schatting ruim 3,5 miljoen euro, aldus het Verbond van Verzekeraars. De dagwaarde is gemiddeld zo'n 8.000 euro voor nieuwere auto's die volledig of beperkt casco zijn verzekerd (60 procent van het Nederlandse autopark) en 2.000 euro voor WA-verzekerde auto's.

Fractie

De overige kosten, voor de inzet van politie, brandweer en gemeenten, lopen ook in de miljoenen, maar precieze bedragen zijn moeilijk te berekenen, zeggen zowel de politie Oost-Nederland als de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Een politieagent kost gemiddeld zo'n 60 euro per uur, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond. Bij een eenvoudige brand, zonder verder onderzoek, zijn de politiekosten zo'n 250 euro voor twee agenten. Dat komt in totaal neer op 160.000 euro. Maar dat is maar een fractie van de kosten. Regelmatig wordt een buurtonderzoek uitgevoerd of een analyse gemaakt. In Culemborg is vorig jaar een team van acht man op de autobranden gezet en wordt bij elke brand met meerdere agenten uitgerukt.

De autobranden zorgen niet voor hogere verzekeringspremies. Op ruim 1 miljoen autoschades zijn 3.000 autobranden per jaar financieel gezien 'peanuts', zegt het Verbond van Verzekeraars. Maar naast de materiële schade is de impact op de veiligheidsbeleving van de eigenaren en buurtbewoners groot, zei de Culemborgse burgemeester Gerdo van Groothees eerder.