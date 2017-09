In Tiel werd voor ruim 6.000 euro aan hondenpoepboetes uitgeschreven

Dat is te zien in cijfers die openbaar gemaakt zijn door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De 44 boetes in Tiel zijn overigens een flinke stijging ten opzichte van een jaar eerder. Zo werden er in 2015 'slechts' 10 mensen bekeurd in Tiel.

In Doetinchem is het aantal juist flink afgenomen. Van 23 in 2015 naar 11 in 2016. Benieuwd hoe het in uw gemeente zit? Bekijk de top 12 hierboven, of zoek uw gemeente op in onderstaande kaart.