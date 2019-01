Ingeruilde accu is oorzaak brand Stella fietsen Nunspeet

Dankzij rookmelders en doordat het bedrijfspand ingedeeld is in verschillende compartimenten bleef de brand beperkt tot één gedeelte. Vrijdag heeft personeel van Stella de fietsen in het magazijn naast de getroffen afdeling kunnen schoonmaken. Daar was wat roet naar binnengekomen. Met perslucht konden de fietsen schoongemaakt worden.

Opruimbedrijven

De verkoop en levering van elektrische fietsen kon vrijdag gewoon doorgaan. Het was verder een komen en gaan van verzekeringsmensen, gespecialiseerde opruimbedrijven en media op het terrein aan de Oosteinderweg. Het Team Brandonderzoek van de brandweer heeft geconstateerd dat er geen andere mogelijke oorzaken zijn gevonden voor de brand. De gemeente heeft inmiddels alle Nunspeetse ondernemers in de fietsbranche (zowel fabricage, verkoop als verhuur) uitgenodigd voor een gesprek volgende week om met elkaar kennis, ervaring en zorgen te delen en te kijken hoe de risico’s van opslag beperkt kunnen houden, meldt woordvoerder van de gemeente Nunspeet Wob Meijering: ,,Duidelijkheid en richtlijnen, die zijn er niet op heel korte termijn.’’ De suggestie van iemand op twitter dat er brand zou zijn aangestoken door lokale fietsenmakers vanwege concurrentie is een broodje aap-verhaal, zegt burgemeester Breunis van de Weerd. ,,Stella is een goed beveiligd pand met camera’s en inbraakalarm. Er is geen enkele aanwijzing voor brandstichting.’’

Profijt

Ook Jacob Bonenberg, eigenaar van fietsenhandel Bonenberg in het centrum van Nunspeet, werpt de suggestie dat de brand bij Stella mogelijk aangestoken is vanwege afgunst bij lokale fietsenhandelaren ver van zich. ,,Dat is waanzin. Er is geen sprake van dat wij last zouden hebben van Stella, wij hebben er zelfs profijt van. Het brengt ons klanten. Het is nog nooit zo goed met de fietsenverkoop gegaan als de afgelopen drie, vier jaar.’’



Bonenberg ziet vaak klanten in zijn winkel die bij Stella niet konden slagen. ,,Wij zitten hier mooi in het centrum, mensen rijden hierlangs als ze bij Stella zijn geweest. Vorige week heb ik nog fietsen verkocht aan mensen uit Almere en uit Huizen.’’ De fietsen van Stella trekken een andere doelgroep dan de merken die Bonenberg voert.