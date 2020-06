Instagram kleurt zwart: BN’ers uit de regio in actie tegen politiegeweld

De aanleiding voor de actie is de dood van George Floyd. De Amerikaanse zwarte man kwam door bruut geweld van een blanke politieagent om het leven. Agent Derek Chauvin (44) duwde hem met een knie op zijn nek op de weg. Dat duurde in totaal bijna tien minuten.

#Blackouttuesday

Zijn dood heeft een schokgolf teweeggebracht. Niet alleen in Amerika, ook in Nederland. Zo was er maandag nog een massale demonstratie op de Dam om aandacht voor het politiegeweld te vragen.



De BN’ers uit de regio sluiten zich aan bij de internationale actie, waar ook entertainmentgiganten als Universal en Viacom aan meedoen. Met hashtags als #TheShowMustBePaused, #BlackOutTuesday en #allivesmatters laten ze zien dat ze achter de actie staan. Niet alleen artiesten tonen zich solidair, ook voetbalclub Vitesse doet mee.