IS-bruid Xaviera uit Apeldoorn vervroegd vrij, maar kan ze ook terug naar huis?

Xaviera S. reisde in 2013 af naar Syrië, op weg naar het kalifaat. Ze liet haar jonge kind en familie in Nederland achter. Sindsdien staat ze op de radar van de Nederlandse inlichtingendiensten. In 2016 werd ze op de terrorismelijst geplaatst.

En begin 2018, toen IS onder grote druk stond, pakte de Turkse politie de Apeldoornse op. Ze was toen in gezelschap van meerdere IS’ers. Onder hen haar man, de Algerijn Mokhtar M.

Geen meldplicht

S. werd in Turkije veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor lidmaatschap van IS. Maar in hoger beroep werd die straf onlangs verlaagd naar vier jaar en twee maanden. En omdat Turkije een systeem kent waarbij veroordeelden wegens goed gedrag eerder vrij kunnen komen, werd Xaviera in Turkije op vrije voeten gesteld.



De Apeldoornse zat al 1,5 jaar in voorlopige hechtenis. Haar Nederlandse advocaat Yasar Özdemir bevestigt dat de Apeldoornse de gevangenis heeft verlaten. Hij verblijft momenteel bij zijn cliënte in Turkije.



Xaviera mag volgens Özdemir het komende half nog niet verlaten. Omdat het hoger beroep nog niet geheel is afgerond is haar een uitreisverbod opgelegd. Ze heeft echter geen meldplicht.