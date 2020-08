Jan (55) heeft na brand in Wezep niets meer en neemt het op voor de ‘rellende’ jongeren: ‘Ik ben ze juist dankbaar’

Jan Fijn (55) heeft helemaal niets meer. Brand legde afgelopen weekend zijn huis in Wezep volledig in as, maar vooral de nasleep maakte de tongen los. Volgens de politie keerden jongeren zich op gewelddadige wijze tegen hulpverleners. Fijn en zijn zoon Patrick vertellen een heel ander verhaal.