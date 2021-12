Janny Knol nieuwe politiechef Oost-Nederland

De politie Oost-Nederland krijgt Janny Knol als nieuwe politiechef. Ze is nu nog plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Noord-Nederland. Knol volgt per 1 februari Oscar Dros op, die politiechef is geworden van de Landelijke Eenheid. Dat heeft de politie maandag bekend gemaakt.

De voordracht moet nog worden goedgekeurd door minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Knol werkte eerder onder andere in IJsselland, Gelderland-Midden en Twente, zowel in de opsporing als het blauw.



De laatste jaren was ze als zogenoemd Hoofd Operatiën ook verbonden aan de portefeuille Intelligence, het verzamelen van informatie.

Storm

,,De afgelopen drie jaar heb ik het enorm naar mijn zin gehad in Noord-Nederland”, zegt Knol in een persbericht. ,, Voor mij voelt het ook alsof ik midden in een storm vertrek, die zowel binnen als buiten woedt. Maar dit is een kans van de categorie ‘once in a lifetime’.



De Eenheid Oost-Nederland ken ik natuurlijk heel erg goed, omdat ik er eerder ook heb gewerkt en er nog steeds woon. Het zal voor mij een hernieuwde kennismaking zijn waarop ik mij enorm verheug.”

Vertrouwen

Volgens korpschef Henk van Essen krijgt de Eenheid Oost in de persoon van Janny een nieuwe politiechef ‘die op verbindende, faciliterende en innovatieve wijze leiding kan geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat de eenheid bij haar in goede handen is. Ik wens haar veel succes.”

