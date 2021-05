Jolanda voorkomt dat erfenis van ‘wilsonbekwame’ broer naar Veluwse zorginstelling gaat

Zeven jaar hebben Jolanda de Vries uit Apeldoorn en haar broer en twee zussen gestreden om de erfenis van hun broer Herman naar hen toe te krijgen.



De erfenis bestaat uit een bankrekening met ongeveer 40.000 euro. Het probleem zat in een testament dat Herman Beekhuis op 27 mei 1991 had laten opstellen bij een notaris in Apeldoorn, waarin hij zijn geld nalaat aan de Prinsen Geerligs Stichting in Sliedrecht en Putten. De familie wist van het bestaan van dat testament helemaal niks af.