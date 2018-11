Jongen (17) zonder rijbewijs ernstig gewond bij ongeluk in Oldebroek

De Verkeers Ongevallen Analyse dienst (VOA) van de politie deed ter plaatse onderzoek. Uit sporen kon worden opgemaakt dat het voertuig met één wiel in de berm terechtkwam, waarna het spinde op het wegdek. De schade aan het voertuig was groot, de boom drong tot halverwege in de auto door. Een bergingsbedrijf moest de auto letterlijk van de boom trekken.



Een politiewoordvoerster meldde vrijdagmiddag vervolgens, dat het gaat om een 17-jarige jongen uit Nunspeet. Een rijbewijs had hij niet. ,,Hij is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen een boom gereden. Over zijn toestand doen wij uit privacyoverwegingen geen mededelingen.’’