Jongeren op vuist bij recreatieplas Bussloo

Gebiedsverboden opleggen aan deze jongeren is een van de opties. In de buurt van de brug bij de recreatieplas tussen Apeldoorn, Zutphen en Deventer ging het afgelopen dagen enkele keren mis. Zo ook afgelopen maandag. Groepen jongeren -jongens en meisjes- gingen op de vuist, daarbij zou een meisje licht gewond zijn geraakt. Het incident trok veel bekijks van andere jongeren. Ook werd er met vuurwerk gegooid. Op filmpjes die op social medium Snapchat rouleerden, was te zien dat er door groepen jongeren over en weer hard geschopt en geslagen werd. Wat de achtergrond van de vechtpartijen is, is nog onduidelijk. De politie laat weten maandag ter plekke te zijn geweest maar uiteindelijk niet te hebben ingegrepen. Ook waren er beveiligers van Leisurelands aanwezig. Er zijn geen mensen aangehouden.

Opstootjes

Woordvoerder Adriaan van der Linden van Leisurelands: ,,Er zijn inderdaad opstootjes geweest, maar die zijn er eigenlijk alle jaren wel eens. Deze groepen jongeren zochten elkaar op begrijp ik, ze kunnen kennelijk niet met maar ook niet zonder elkaar. We gaan nu bekijken hoe we dit aanpakken.



We hebben in beeld om wie het gaat, dat is niet zo moeilijk. We gaan misschien in gesprek met ouders, kijken in overleg met de politie en gemeente of gebiedsverboden een optie zijn en wat er nog meer mogelijk is.’’ Of Leisurelands aangifte doet bij de politie moet ook nog besloten worden.



Van der Linden benadrukt dat 99 procent van de badgasten zich goed gedraagt en zich ook aan de corona-regels committeert. ,,Op een paar plekken, zoals bij de brug over de plas, was het te druk. We hopen dat het snel normaliseert, dat dit een soort ontlading van de afgelopen weken was.’’



De onruststokers vormen volgens Van der Linden slechts een klein deel van alle gasten.