Justitie: Brabanders sleepten vrouwen met laag IQ als prostituees van hotel naar hotel in Oost-Nederland

Twee verdachten in een ernstige mensenhandelzaak, waarbij vrouwen met een laag IQ volgens justitie op diverse plekken in Oost-Nederland zijn geprostitueerd, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter in Zwolle vanmiddag bepaald, nadat de advocaten van de verdachten hadden gevraagd om hun cliënten op vrije voeten te stellen.