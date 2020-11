Justitie vraagt vrijspraak voor Apeldoorner die Mike (26) doodreed, ouders slachtoffer woest

De ouders van het slachtoffer zijn maandag al geïnformeerd over de eis tot vrijspraak door het Openbaar Ministerie. Ze bleven bij wijze van statement weg bij de strafzaak tegen C. in Arnhem. Ze keken voorheen erg uit naar de afhandeling van de zaak. Aanvankelijk zou de zaak al in maart dienen maar toen gooide de corona-pandemie roet in het eten.