Kalveren omgekomen bij grote stalbrand op de Veluwe, drie stallen verwoest

De brand ontstond eerder vanmiddag in een kalverenschuur aan de Oude Hof. Bij de brand is een onbekend aantal dieren gewond geraakt of komen te overlijden.



Aan de gewonde dieren wordt door een dierenarts eerste hulp verleend. Dat laat de woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weten.



Door de brand zijn drie stallen verwoest. Vanwege de omvang van de brand werd al snel besloten om groot uit te rukken. Hiermee kon worden voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden. Daardoor konden vier van de in totaal zeven schuren worden gered. Rond 15.10 uur kon het sein brand meester worden gegeven.



De locatie van het bedrijf op de kaart: