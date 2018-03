Kijk op deze kaart waar de meeste auto's worden gestolen

kaartNIJMEGEN - Arnhem en Nijmegen zijn populaire gemeenten voor autodieven. Daar werden de meeste auto's gestolen in deze regio. Per duizend auto's werden de meeste wagens gestolen in Rozendaal (bij Arnhem).

In Arnhem werden vorig jaar 235 wagens gestolen, zo blijkt uit CBS-cijfers. Dat zijn 3,7 auto's op de duizend. In Nijmegen werden in vergelijking met de rest van Gelderland ook veel auto's geroofd: 2,5 per duizend, dat zijn er 165.

In vergelijking met eerdere jaren gaat het overigens om een daling. Tussen 2010 en 2017 ging het aantal autodiefstallen in heel Nederland met 40 procent omlaag. Ook diefstal van auto-onderdelen en spullen in auto's is flink gedaald: met 47 procent.

Rozendaal

Rozendaal is met 1520 inwoners de kleinste van Nederland, na Vlieland en Schiermonnikoog, maar staat bekend als rijke gemeente. Hier werden relatief gezien de meeste auto's weggehaald: 5,8 per duizend in 2017, wat neerkomt op vijf gestolen auto's.

Regio Nijmegen

Relatief gezien is de regio Nijmegen in trek bij autodieven. Er werden in Cuijk (1,6 per duizend), Grave (1,5) Wijchen (1,2), Heumen (1,2), Beuningen (1,1) en Mook & Middelaar (1,1) relatief veel auto's gestolen.