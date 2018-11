Kind wordt onwel in kinderopvang Harderwijk en overlijdt

Een ambulance, politie en een traumahelikopter waren snel ter plaatse, het kindje is moet spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar het mocht allemaal niet baten. ,,Later hebben wij het verschrikkelijke nieuws gehoord dat het kindje is overleden’’, meldt Prokino op de website.

Op scholengemeenschap RSG Slingerbos in Harderwijk is het bericht over het overlijden hard aangekomen. Op de website van de school staat dat het gaat om het zoontje van twee van de collega’s en tevens kleinzoon van een andere collega. ,,Hij was pas vier maanden’’, staat op de site. ,,We zijn allemaal erg geschokt en verdrietig. Ons medeleven gaat uit naar onze collega’s en andere betrokkenen. Wij wensen hen veel sterkte toe.’’