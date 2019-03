KNMI geeft code oranje af vanwege zeer zware windstoten, enorme boom in Groesbeek waait om

Meldingen van omgevallen bomen en schade aan gebouwen kwamen gisteren vooral uit het westen, het midden en het zuiden van het land. De brandweer in Gelderland kreeg ‘s middags meer dan honderd meldingen binnen van wateroverlast, omgevallen bomen en ingestorte daken. Vandaag meldt Weerplaza zelfs de eerste officiële storm van het jaar. De zwaarste windstoot tot nu toe van 108 kilometer per uur werd geregistreerd in de Zeeuwse plaats Vlissingen.



De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018. Sinds 2003 is een stormloze periode niet meer zo lang geweest. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op kracht 9 op de schaal van Beaufort. In Vlissingen was de gemiddelde windkracht tussen 12.00 en 13.00 uur het hardst.



In Groesbeek waaide zondagmiddag op de Jonkheer van Grotehuissenstraat een enorme boom op de weg. In Wageningen rukte de brandweer uit om uit voorzorg een boom om te zagen. De boom dreigde op een woning te vallen.



In Zoelen werd vanmiddag een auto op een haar na gemist. De boom viel rond 14:15 uur dwars over de Retsestraat. In Wageningen hadden twee auto-eigenaren minder geluk. Een boom viel aan de Julianastraat boven op de twee voertuigen. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. Hoe groot de schade aan de voertuigen is, is nog niet duidelijk. Ook in Nijmegen waaide een boom door de krachtige wind op de weg. Op de St Annastraat viel de boom dwars over de weg. Daarop is de weg afgesloten voor verkeer.