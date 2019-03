KNMI geeft code oranje af vanwege zeer zware windstoten, lammetjesdag gaat niet door

De storm woedde het hevigst rond Ede. De wind ging zaterdagmiddag zo tekeer op de Ginkelse Heide bij Ede dat de Vrienden van de Edese Schaapskudde toen al besloten om de tent naast de schaapskooi waar de lammetjesdag worden gehouden, te ontruimen. ,,Uit voorzorg‘’, zegt secretaris Ingeborg Kriegsman. ,,De tent heeft het uiteindelijk gehouden en alles is rustig verlopen. Er waren nog zo’n dertig bezoekers aanwezig en die hebben even beschutting gezocht en gevonden bij de schaapskooi.



Al eerder op de zaterdag hadden we de tent extra gezekerd omdat we wisten dat er sterke wind verwacht werd.’’ Vandaag is er geen kraambezoek mogelijk aan de lammetjes. Vanwege de harde wind heeft de Vrienden van de Edese Schaapskudde daar zondagochtend toe moeten besluiten.



Ook de organisatie van het NK Maasheggenvlechten heeft besloten om het programma aan te passen. Het NK Maasheggenvlechten is daar vanwege het slechte weer ingekort.