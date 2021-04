Koe huilt al anderhalve dag om haar ontsnapte kalfje

Familie, buren, andere dorpelingen en vakantiegangers, een groot deel van dorp staat sindsdien op de uitkijk in de hoop het kalfje terug te vinden.



Mogelijk reageert het kalfje op het gehuil van haar moeder. Daarom rijdt boer Franken vanavond nog een rondje door het dorp met de koe in een trailer. Als dat ook niks oplevert staat er een professionele dronepiloot klaar om morgen vanuit de lucht met een infraroodcamera, die op warmte reageert, te zoeken naar het dier. „Vandaag kon dat helaas niet want het waait te hard”, zegt boerin Gijsje Franken.